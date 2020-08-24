Тес-Хемский район, Тува, , 07:39 — REGNUM Специалисты Центра защиты леса Тувы проанализировали результаты феромонного надзора за сибирским шелкопрядом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, результаты есть как положительные, так и отрицательные.

Так, в лесничествах Тандинского, Каа-Хемского, Шагонарского, Чаданского районов выявлена малая концентрация вредителей. В среднем в одной ловушке было найдено от 4 до 22 бабочек, что ниже нормы.

«Лесные насаждения территории Тандинского, Каа-Хемского, Шагонарского, Чаданского лесничеств не подвержены повреждениям сибирского шелкопряда, и резкий рост численности вредителя не прогнозируется, очаги прошлых лет изжили себя», — отметили в центре.

Хуже ситуация обстоит в Тес-Хемском лесничестве, где существующий очаг шелкопряда на площади 404 га растёт. Среднее число мотыльков на одну ловушку составило 104 штуки, что выше нормы.

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