Якутск, , 07:32 — REGNUM В Якутии 24 августа тушат 16 лесных пожаров, шесть из них уже локализованы. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 263,2 га.

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За прошедшие сутки ликвидировано три природных пожара в Вилюйском, Таттинском районах и в пригороде Якутска. В зоне контроля потушено также три возгорания. На тушении было задействовано 314 человек, 46 единиц техники.

В зоне контроля действуют 36 термоточек на общей площади 91 689 га.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 24 августа в Красноярском крае действуют 36 лесных пожаров на общей площади 69,2 тыс. га.