Чита, , 07:20 — REGNUM Среднесуточный показатель темпа прироста случаев заболевания коронавирусом в Забайкалье вырос на 0,4%. Такие данные сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главного санитарного врача региона Светлану Лапу. По её словам, рост обусловили районы, по Чите заболеваемость остается на уровне до 40 случаев еженедельно.

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»Наибольший рост дают районы края — Каларский, Агинский, Петровск-Забайкальский. Охват тестированием остается в нормативах. Забайкальский край в Дальневосточном федеральном округе практически остается один на третьем этапе снятия ограничений», — пояснила Светлана Лапа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 24 августа, в Забайкалье выявили 19 новых носителей коронавируса. Количество летальных случаев выросло до 54.

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