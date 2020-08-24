Чита, , 07:14 — REGNUM По данным на утро 24 августа, в Забайкалье выявили 19 новых носителей коронавируса, тогда как ещё месяц назад таких ежесуточно выявляли более 100 человек. Общее число носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет уже 4446 человек, 4071 (2 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений, сообщает оперативный штаб региона.

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Количество летальных случаев выросло до 54. Подтверждена причина смерти от COVID-19 у скончавшейся 81-летней женщины, которая также имела тяжёлые сопутствующие патологии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 23 августа в Забайкальском крае было выявлено 19 новых носителей коронавируса за сутки. Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося мужчины 81 года, который также имел тяжёлые сопутствующие патологии.

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