Красноярск, , 07:10 — REGNUM На утро 24 августа в Красноярском крае действуют 36 лесных пожаров на общей площади 69,2 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Пожары зарегистрированы в Богучанском, Кежемском, Северо-Енисейском, Таймырском, Эвенкийском районах. В тушении задействованы около 1000 человек, применяется 62 единицы техники. Населённым пунктам возгорания не угрожают, заверили в минлесхозе.

За минувшие выходные (22−23 августа) в Красноярском крае потушили 21 лесной пожар на площади 12,7 тыс. га. По предварительным данным, возгорания возникли из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС в лесах.

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