Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:04 — REGNUM В Кузбассе в реанимации скончался второй рабочий, госпитализированный после обрушения породы на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецке. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах региона.

Источник уточнил, что ещё двое пострадавших остаются под наблюдением медиков.

Ранее кемеровские следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

По данным следствия, 15 августа на шахте «Ерунаковская-8» по лаве 48−7 пошла пыль и нарушилось проветривание. В результате сейсмического удара произошло геологическое нарушение, изменилось сечение горной выработки. На аварийном участке находились четверо горнорабочих, они получили травмы различной степени тяжести.