Веллингтон, , 07:03 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы сейсмологами в районе архипелага Кермадек в южной части Тихого океана. Об этом 24 августа сообщила Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение произошло в 00:45 по всемирному координированному времени (03:45 мск). Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км. Ближайший населённый пункт находился в 854 км на север от эпицентра.

Информация о пострадавших в результате землетрясения не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло у берегов Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5