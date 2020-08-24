Токио, , 07:02 — REGNUM 23 августа в Японии зарегистрировано 745 новых зараженных коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. От COVID-19 за прошедшие сутки скончалось 9 человек. Общее количество смертей достигло 1203.

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В Токио 23 августа число зараженных четвёртый день подряд превысило 200 и составило 212 человека. Наибольшее количество инфицированных — люди до 30 лет, их зарегистрировано 66 человек. Затем по численности идёт возрастная группа 30−40 лет — 43 человека. Меньше всего зараженных в возрасте старше 60 — 19 человек.

Тяжело больных пациентов с COVID-19 в Токио стало на 2 больше. 23 августа у 39 человек наблюдаются осложнения.