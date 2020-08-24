Кунгур, Пермский край, 24 августа 2020, 06:51 — REGNUM В Кунгуре Пермского края 23 августа произошел пожар в зоомагазине по улице Воровского. По данным городской службы спасения, пострадавших среди людей на пожаре нет.
Возгорание обнаружили утром и проинформировали о происшествии единую дежурную диспетчерскую службу. В тушении огня принимали участие спасатели ГОР 4, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы Кунгура.
Обошлось без человеческих жертв. Однако почти все животные погибли, сообщают СМИ.