Кунгур, Пермский край, , 06:51 — REGNUM В Кунгуре Пермского края 23 августа произошел пожар в зоомагазине по улице Воровского. По данным городской службы спасения, пострадавших среди людей на пожаре нет.

Возгорание обнаружили утром и проинформировали о происшествии единую дежурную диспетчерскую службу. В тушении огня принимали участие спасатели ГОР 4, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы Кунгура.

Обошлось без человеческих жертв. Однако почти все животные погибли, сообщают СМИ.