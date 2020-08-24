Дамаск, , 06:46 — REGNUM Работы по восстановлению энергоснабжения после взрыва на газопроводе начались в Сирии. Об этом 24 августа сообщает государственное телевидение страны со ссылкой на заявление министра электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.

По словам Харбутли, ремонтные работы начались с первых минут после взрыва. Энергоснабжение постепенно восстанавливается в провинциях страны, уже восстановлена подача электроэнергии в центре Дамаска.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на газопроводе в районе Дамаска, в результате которого было отключено энергоснабжение во всей Сирии. По данным местных властей, взрыв мог произойти в результате теракта. Информация о пострадавших в результате происшествия не сообщалась.

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