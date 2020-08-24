Хабаровск, , 06:36 — REGNUM Районный суд Хабаровска 23 августа вынес решение об избрании меры пресечения бывшему главе министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максиму Прохорову, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию ведомства.

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Прохорова отправили под домашний арест до 17 октября. Его задержали 18 августа по подозрению в получении взятки в 1,5 млн рублей и 50 тыс. долларов. Мзду он потребовал за назначение на должность руководителя одной из подведомственных минтрансу организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Максим Прохоров был уволен 14 августа после того, как подсунул врио губернатору Михаилу Дегтярёву на подпись документ о переносе ремонтных работ на дороге Новый Ургал — Чегдомын на следующий год.

Также были задержан и два других фигуранта этого уголовного дела, один из них — начальник КГКУ «Хабаровскуправтодор» Александр Коренков. Его отправили под домашний арест до 18 октября.