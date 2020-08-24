Бердск, Новосибирская область, , 06:22 — REGNUM В Бердске приступили к ликвидации ЧС на аварийном коллекторе. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Напомним, что 13 августа состояние ветки канализационного коллектора вдоль улицы Боровая в городе Бердске было признано чрезвычайным. Здесь произошла просадка грунта и колодцев, а бетонный внутриквартальный коллектор начал разрушаться. «Компания ООО «Спецпромстрой» приступила к геологическим изысканиям и на этой неделе начнёт работу по прокладке новой ветки канализационного коллектора от улицы Рогачева до улицы Павлова методом подземного бурения», — уточнили в мэрии.

Строительные работы обещают закончить в течении 30 дней.

Отметим, что из-за проблем с подпорами канализации затапливает подвал дома Микрорайон, 9.