Дамаск, , 05:40 — REGNUM Отключение энергоснабжения на всей территории Сирии произошло в результате взрыва газопровода в Дамаске. Об этом 24 августа сообщает агентство SANA со ссылкой на минэнерго страны.

Взрыв произошёл на ветке газопровода между районом Аль-Дамир и Адрой. Газопровод питал всю южную часть Сирии. Власти страны рассматривают теракт как основную причину произошедшего.

Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.

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