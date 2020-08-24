Новосибирск, , 05:34 — REGNUM В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего прораба ООО «СМУ8 Групп», который проходит по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью». Речь идёт о пожаре в научном центре вирусологии «Вектор». Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

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По данным следствия, с 7 августа по 16 сентября 2019 на пятом этаже корпуса научного центра вирусологии «Вектор» организация на основании договора подряда проводила комплекс работ по капитальному ремонту помещений и инженерных систем. В число работ входила окраска стен масляными составами. Вечером 16 сентября 2019 года в результате нарушения прорабом правил техники безопасности технологического процесса, правил безопасности при ведении строительных работ и требований пожарной безопасности произошёл пожар. «Вектору» был причинён крупный ущерб, а отделочник получил ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

«В ходе расследования уголовного дела допрошено большое количество свидетелей, в том числе работники «Вектора», подрядных организаций, проведены различные экспертизы, изъята, осмотрена и проанализирована документация, определяющая порядок производства работ», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд.