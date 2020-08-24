Париж, , 05:02 — REGNUM До 83 человек возросло число задержанных сотрудниками полиции агрессивных футбольных болельщиков на улицах Парижа. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба городского управления полиции в Twitter.

Футбольные болельщики устроили беспорядки на улицах Парижа после поражения французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов от германской «Баварии». К 03:00 (04:00 мск) правоохранителями были задержаны 83 футбольных хулигана.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен уточнил, что основные задержания нарушителей правопорядка происходили в седьмом и восьмом округах города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 22 задержанных участниках беспорядков в Париже. Агрессивные футбольные болельщики кидали в полицейских файерболы и камни, пытались поджечь припаркованные автомобили и сделали попытку прорваться через полицейский кордон на площадь Шарля де Голля.

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