Аннаполис, США, , 04:41 — REGNUM Трое сотрудников полиции получили ранения в результате стрельбы в американском штате Мэриленд. Об этом 24 августа сообщил новостной портал Breaking 911.

Инцидент произошёл в округе Принс-Джордж около 18:35 по местному времени. Сотрудники полиции в Кентленде прибыли по вызову на место происшествия, где по ним открыли стрельбу неизвестные злоумышленники.

Полицейские открыли ответный огонь по нападавшим и задержали двоих правонарушителей. Отмечается, что подозреваемые в нападении на сотрудников полиции не пострадали. Раненые полициейские были госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неизвестном, ранившем троих сотрудников полиции в американском штате Техас.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Техасе, есть раненые