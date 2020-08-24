Париж, , 04:19 — REGNUM После матча Лиги чемпионов 22 агрессивных футбольных болельщика были задержаны сотрудниками полиции на улицах Парижа. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба управления полиции города в Twitter.

Отмечается, что полицейские производили задержания агрессивных нарушителей порядка в седьмом и восьмом округах Парижа. Всего к 00:30 (01:30 мск) было задержано 22 человека.

Футбольные фанаты вышли на улицы Парижа после поражения французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов. Болельщики пытались прорваться с Елисейских полей на площадь Шарля де Голля, доступ на которую был заблокирован полицией. Особо агрессивные группы футбольных хулиганов начали поджигать файерболы и бросать их в полицейских, поджигать мусорные контейнеры и припаркованные автомобили, взрывать петарды и выкрикивать антиправительственные лозунги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция в Париже была вынуждена применить гранаты со слезоточивым газом для разгона футбольных болельщиков.

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