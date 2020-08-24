Париж, , 02:28 — REGNUM Слезоточивый газ была вынуждена применить полиция для разгона агрессивно настроенных футбольных болельщиков на Елисейских полях в Париже. Об этом 23 августа сообщает телеканал CNews.

Сотни болельщиков собрались на улицах города после финального матча Лиги чемпионов, в котором французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) проиграл германской «Баварии». Матч завершился со счётом 1:0, решающий гол забил забил француз Кингсли Коман, воспитанник ПСЖ, выступающий за «Баварию».

Группы хулиганов начали жечь файеры и кидать их в полицейских, а также взрывать петарды, пытаться поджечь мусорные контейнеры. Болельщики, выкрикивая антиправительственные лозунги, попытались прорваться на площадь генерала Шарля де Голля. Полиция применила против нападавших слезоточивый газ, болельщики начали разбегаться. Сообщается о задержании нескольких человек.

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