Новочеркасск, Ростовская область, , 00:24 — REGNUM В Ростовской области врачи борются за жизнь пятилетней девочки, которая выпала из окна второго этажа жилого дома. Ребёнок находится в реанимации.

Инцидент произошёл вечером 22 августа на улице Ларина в Новочеркасске. Девочка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии — она получила перелом костей черепа, пишет портал Donday.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Таганроге Ростовской области днём 17 августа два брата в возрасте двух и трёх лет, оставшись без присмотра взрослых, выпали из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Один ребёнок скончался на месте, второй мальчик — в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей