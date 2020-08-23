Тбилиси, , 23:57 — REGNUM При падении пассажирского микроавтобуса с 80-метрового обрыва в Душетском муниципалитете Грузии погибли 17 человек. Об этом сообщили в МВД страны.

«В результате инцидента погибли 17 человек, еще трое получили серьёзные ранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа в Душетском муниципалитете Грузии попал в ДТП пассажирский микроавтобус. В настоящее время уточняются причины аварии.

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