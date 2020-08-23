Санто-Доминго, 23 августа 2020, 23:04 — REGNUM В Доминиканской Республике из-за тропического шторма «Лаура» без электричества остались районы, в которых проживает порядка 1,1 млн человек. Об этом 23 августа сообщает газета El Nacional.
Отмечается, что в настоящее время специалисты восстанавливают подачу электроэнергии.
Из-за обрушения дома погибли как минимум два человека, пишет газета.
Как сообщало ИА REGNUM, тропический шторм «Лаура» сформировался 22 августа над водами Атлантического океана и двигался со скоростью 18 миль в час (29 км в час) с запада на северо-запад в 195 милях (в 314 км) от столицы Пуэрто-Рико города Сан-Хуан.
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