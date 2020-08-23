Село Новая Усмань, Воронежская область, , 22:57 — REGNUM Обстоятельства гибели двоих детей и троих взрослых устанавливают следователи в Новоусманском районе Воронежской области, сообщили в СУ СКР по региону 23 августа. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Новоусманского района, тела пяти человек, в том числе детей в возрасте двух и восьми лет, а также мужчин 1985 и 1997 г.р. и женщины 1985 г. р., были найдены вечером 23 августа в выгребной яме на частном подворье.

«Характеристика объекта и его назначение уточняются. На место приехали представители МВД, Следственного комитета, прокуратуры, медики», — уточнили в администрации.

В департаменте здравоохранения по региону уточнили, что одного взрослого (шестого из пострадавших) сейчас пытаются спасти медики — в тяжёлом состоянии мужчину 1968 г.р. медицина катастроф доставила в токсикологию ОКБ №1. У пациента диагностировали отравление метаном.

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