Антананариву, , 22:50 — REGNUM На Мадагаскаре не менее 20 заключенных были убиты при бегстве из тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции островного государства.

В ведомстве заявили, что днем 23 августа заключенные, разделившись на две группы, напали на охранников, всего же в побеге участвовали 88 человек.

В настоящий момент 37 человек пойманы, поиски еще 31 заключенного продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 человек погибли во время перестрелки в главной тюрьме в столице Сомали, Могадишо, еще восемь человек получили ранения. В тюрьме содержатся некоторые из самых известных заключенных членов группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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