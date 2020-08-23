Москва, , 22:30 — REGNUM В центре Москвы у здания посольства Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, которые распивали слабоалкогольные спиртные напитки. Об этом 23 августа сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам источника, задержанных, которые участвовали в акции солидарности с митингом протеста в Минске, доставили в ОМВД Тверской.

Собеседник агентства добавил, что из отдела уже начали отпускать задержанных.

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила журналистам, что митингующие, проводившие в Минске акцию протеста, пытались пойти на штурм Дворца Независимости.

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