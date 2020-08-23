Село Новая Усмань, Воронежская область, , 21:58 — REGNUM Пятеро человек, двое детей и трое взрослых, погибли в Новоусманском районе Воронежской области, тела были обнаружены вечером 23 августа на территории посёлка свх Воронежский. Об этом сообщил пресс-секретарь администрации Новоусманского района Денис Вольф.

«Вызов поступил в 18:53. Через некоторое время на месте были спасатели. По состоянию на данный момент мы можем сказать, что погибли пять человек, они погибли в выгребной яме. Причины устанавливаются», — сообщил Вольф.

Среди погибших — двое детей и трое взрослых, двое мужчин и женщина. На месте работают сотрудники полиции и СКР. На место ЧП также прибыл глава района Дмитрий Маслов. Он уже обещал оказать поддержку семьям погибших.