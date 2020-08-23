Тбилиси, , 21:24 — REGNUM В Грузии попал в ДТП пассажирский микроавтобус. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел (МВД) страны.

Авария Tysto

Авария произошла в воскресенье, 23 августа, в Душетском муниципалитете.

«В микроавтобусе погибли 12 граждан, трое получили серьёзные травмы, — говорится в сообщении ведомства. — … Поиск и спасение других людей в транспорте продолжаются».

По предварительным данным, микроавтобус с людьми рухнул с 80-метровой высоты.

В настоящее время выясняются причины трагедии.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 10 августа в Аджарии автомобиль совершил наезд на группу пешеходов.

Читайте также: В Грузии автомобиль сбил группу пешеходов, есть жертвы