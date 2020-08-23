Москва, , 20:18 — REGNUM По факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика на Калужском шоссе в Москве проводится проверка. Об этом 23 августа говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города.

«Прокуратура г. Москвы организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с ДТП… — говорится в сообщении. — При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Как передавало ИА REGNUM, 23 августа в Москве на 20 км Калужского шоссе столкнулись два транспортных средства — автобус и самосвал. По предварительной информации, в результате аварии пострадали 10 человек.

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