Лафейетт, США, , 19:15 — REGNUM В американском штате Луизиана после убийства полицейскими афроамериканца начались беспорядки, сообщает Associated Press.

По данным агентства, несколько десятков людей вышли на улицы Лафайетта, Начавшиеся мирно протесты переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Полицейские применили дымовые шашки для разгона толпы.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 21 августа. Сотрудники полиции приехали по вызову к одному из магазинов, в котором мужчина стал угрожать ножом окружающим.

Мужчина попытался сбежать, но полицейские применили электрошокер. Злоумышленник попытался зайти в другой магазин, и после этого полицейские открыли стрельбу на поражение.

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