Тегеран, , 14:35 — REGNUM Иранские специалисты получили доступ к части данных с бортовых самописцев авиалайнера компании МАУ, сбитого 8 января 2020 года иранскими военными над Тегераном. Об этом 23 августа сообщает Associated press со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.

Часть информации, к которой получили доступ иранские специалисты, включают записи разговоров пилотов.

По словам Тураджа Дехкани Зангене — главы Организации гражданской авиации Ирана, длительность записей, которые были сделаны после взрыва первой зенитной ракеты составляет 19 секунд. Вторая ракета поразила авиалайнер спустя 25 секунд после первой. В связи с этим Зангене допустил, что осколки первой ракеты нарушили работу записывающих устройств на самолете.

Отмечается, что при извлечении данных с бортовых самописцев присутствовали представители Соединенных Штатов Америки, Украины, Франции, Канады, Великобритании и Швеции. Граждане данных государств погибли в результате авиакатастрофы.

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Напомним, работу над расшифровкой данных с «черных ящиков» сбитого в Иране украинского авиалайнера начали во Франции 20 июля 2020 года.