Архангельск, , 14:20 — REGNUM Архангельские следователи выясняют обстоятельства гибели водителя грузовика — тело мужчины было найдено сегодня утром.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, тело 47-летнего водителя с огнестрельным ранением было обнаруженов салоне автомобиля «МАЗ Корнет», припаркованного на обочине развилки автодороги «Долматово — Няндома» на трассе М8.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следователи ведут допрос свидетелей, назначены экспертизы.

«До настоящего времени указанное преступление не раскрыто. У следствия есть основания полагать, что убийство совершено вчера в период с 17 до 19 часов», — сообщили в ведомстве.