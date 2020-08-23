Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM Около полутора часов понадобилось огнеборцам, чтобы потушить пожар на складе в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 23 августа.

В ведомстве уточнили, что в 22:56 мск 22 августа была объявлена ликвидация открытого огня на площади 250 кв. метров, в 23:16 мск — полная ликвидация пожара.

ИА REGNUM напоминает, что одноэтажное складское помещение на улице Врубовой загорелось на площади 100 кв. метров вечером 22 августа — около 21:40 мск. В кирпичном здании загорелся деревянный брус.

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