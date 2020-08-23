Курган, , 08:02 — REGNUM В Курганской области взят под стражу директор ООО «ЗауралПожМониторинг», который подозревается в сбыте товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, в 2019—2020 годах директор ООО «ЗауралПожМониторинг» организовал установку в зданиях одного из вузов противопожарное оборудование, не отвечающее заявленному по техническим характеристикам. С целью скрыть данный факт, он изготовил фиктивные акты о приёмке выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения.

Заказчик подписал подложные документы и оплатил работы в сумме 560 тыс. рублей, которыми директор ООО распорядился по собственному усмотрению.

Кроме того, по данным следствия, директор ООО в 2020 году организовывал установку на объектах города Шумихи противопожарного оборудования, не отвечающего заявленным требованиям пожарной безопасности. Это привело к реальной угрозе жизни и здоровью людей.

В отношении директора ООО «ЗауралПожМониторинг» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый взят под стражу на срок два месяца.