Мехико, , 05:00 — REGNUM Отразить нападение вооружённых преступников удалось сотрудникам полиции в мексиканском штате Гуанахуато. Об этом 23 августа сообщается в заявлении местных властей.

Вооружённые преступники напали на сотрудников полиции в муниципалитете Селайя. В ходе перестрелки полицейским удалось ликвидировать семерых бандитов. Один полицейский был ранен, но его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять несколько единиц огнестрельного оружия, осколочные гранаты, а также два автомобиля. Какое из преступных сообществ может нести ответственность за нападение на сотрудников полиции, в настоящее время не установлено.

Отмечается, что большая часть преступлений в штате Гуанахуато совершается бандой «Санта-Роса-де-Лима». Главарь преступной группировки Хосе Антонио Йепес был схвачен в начале августа текущего года. Власти штата полагают, что арест главаря будет способствовать улучшению ситуации в регионе, который стал самым опасным в Мексике по итогам 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало об очередном вооружённом нападении на военный патруль на западе Мексики.

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