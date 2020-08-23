Минск, , 03:38 — REGNUM Мужчина, пропавший в ходе протестных акций в Белоруссии, найден мёртвым в Минске. Об этом 22 августа сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

»Кривцов Никита Сергеевич, 31.07.1992 года рождения, найден. Погиб», — сказано в сообщении. Поисковики выразили соболезнования родным и близким погибшего.

По предварительной информации, тело мужчины было найдено в черте города Минска, в лесу, в районе Минской кольцевой автомобильной дороги. Видимых телесных повреждений на теле не было.

Отмечается, что Кривцов пропал 12 августа, в этот день мужчина отправился из населённого пункта Жодино в Минской области на работу в деревню Королёв Стан под Минском. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Ряд белорусских СМИ сделал предположения, что Кривцова могли задержать в ходе протестных акций в Минске, однако официальных подтверждений этой информации не поступало.

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