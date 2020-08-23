Лас-Вегас, США, , 02:18 — REGNUM Драка между пассажирами самолёта американской авиакомпании American Airlines произошла в аэропорту Лас-Вегасав американском штате Невада. Об этом 23 августа сообщает портал Travel Pulse.

Инцидент произошёл на борту авиарейса 1665, который должен был вылететь из Лас-Вегаса в город Шарлотт (штат Северная Каролина). Потасовка между пассажирами началась после посадки в самолёт, причиной драки стал отказ одной из пассажирок надеть медицинскую маску. Как пояснил представитель American Airlines, политика авиакомпании предусматривает обязательное ношение пассажирами защитных масок на борту самолёта. Однако одна из пассажирок отказалась выполнить данное требование и её попросили покинуть авиаборт.

Пассажирка стала возмущаться, задержка вылета вызвала негодование у других пассажиров и они затеяли перепалку с виновницей инцидента. Словесный спор перешёл в драку, в которой приняли участие сразу несколько пассажиров авиарейса.

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