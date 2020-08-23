Лондон, , 01:28 — REGNUM Поломка подъёмного механизма стала причиной закрытия на несколько часов Тауэрского моста в Лондоне. Об этом 23 августа сообщило издание The Guardian.

Подъёмный механизм моста заклинило при разведении вечером для пропуска судов по Темзе. Крылья моста остались полуразведены под разными углами, автомобильное движение в центре Лондона было заблокировано из-за инцидента на несколько часов.

Мост был открыт через полтора часа после сбоя подъёмного механизма, но только для пешеходов. Водителям было рекомендовано выбирать альтернативные маршруты в связи с ремонтом моста. В настоящее время Тауэрский мост уже открылся и для автотранспорта в обоих направлениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии автомобильного движения на восстановленном мосту в Генуе, который был построен взамен рухнувшего в 2018 году.

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