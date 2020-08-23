Лафейетт, США, , 00:30 — REGNUM Чернокожий мужчина был застрелен полицией при задержании в американском штате Луизиана. Об этом 22 августа сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошёл в городе Лафейетт 21 августа. По данным пресс-службы полиции штата Луизиана, полицейские приехали по вызову к одному из магазинов, в котором мужчина стал угрожать ножом окружающим. После прибытия на место происшествия полиции, мужчина попытался сбежать, но полицейские применили электрошокер.

Мужчина попытался зайти в другой магазин, и тогда сотрудники полиции открыли стрельбу на поражение. Очевидцы сообщили, что полицейские сделали по мужчине не менее 10 выстрелов. Позднее в соцсетях в США была опубликована видеозапись происшествия, вызвавшая сильный общественный резонанс.

Американский союз защиты гражданских свобод назвал произошедшее ещё одним примером полицейского насилия по отношению к чернокожим. Полиция штата начала расследование инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увольнении и аресте сотрудника полиции, избившего при задержании чернокожую женщину.

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