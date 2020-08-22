Воронеж, , 23:02 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя департамента труда и занятости Воронежской области по статье о злоупотреблении должностными полномочиями направлено в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по регионе. Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Воронежской области.

Согласно материалам следствия, в июне-ноябре 2017 года 56-летняя обвиняемая, которая занимала пост заместителя главы департамента труда и занятости населения Воронежской области — начальника отдела уровня жизни населения и рынка труда, злоупотребила полномочиями и способствовала принятию положительных решений на заседаниях комиссии по рассмотрению информации о потенциальных участниках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом в отношении иностранных граждан. В результате в программу вошли иностранные граждане, которые не имели право на участие в программе, на данный момент ихсвидетельства аннулированы.

Обвиняемая не признала свою вину. Однако в настоящее время утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года с поста заместителя руководителя департамента труда и занятости Воронежской области была уволена Елена Маслова — с формулировкой «в связи с утратой доверия». Она пыталась оспорить свое увольнение в суде, но безуспешно.

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