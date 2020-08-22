Асбест, Свердловская область, , 21:11 — REGNUM В Асбесте Свердловской области идёт проверка по факту травмирования двоих рабочих. Инцидент произошёл на одном из местных заводов в ночь на 21 августа, сообщает региональное управление СКР.

По данным Накануне.Ru, люди получили серьёзные ожоги. Один из пострадавших является многодетным отцом.

По сведениям СКР, рабочих доставили в больницу и оказывают им помощь. Место ЧП уже осмотрено следователями. Выясняются все обстоятельства произошедшего.