Ярославль, 22 августа 2020, 10:32 — REGNUM Семьи погибших при взрыве бытового газа в Ярославле получат компенсации. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
В результате взрыва погибли три человека, четверо пострадали. Трое находятся в больнице, одна женщина проходит лечение амбулаторно.
Сейчас идёт обследование пострадавшего дома. Властям предстоит принять решение о сносе или восстановлении. В результате происшествия повреждены 12 квартир (6 квартир полностью уничтожены, 6 квартир — частично), в которых зарегистрированы 33 человека, в том числе 9 детей.
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