Кабул, , 08:18 — REGNUM В столице Афганистана в результате трёх взрывов, прогремевших утром 22 августа в разных районах города, погиб сотрудник службы безопасности, ещё четверо получили ранения. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал TOLOnews.

По информации телеканала, в результате первого взрыва — подрыва автомобиля в районе полицейского участка №5 около 06:30, погиб один сотрудник службы безопасности, ещё два человека (в том числе один гражданский) получили ранения. Второй взрыв на кольцевой развязке в районе полицейского участка №15 произошёл в 07:20. В результате подрыва полицейского автомобиля оказались ранены двое полицейских. В результате третьего взрыва пострадавших не оказалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в городе Таринкот в Афганистане, произошедшего 21 августа, погибли три сотрудника сил безопасности. Автомобиль силовиков взорвался, зацепившись за растяжку на дороге.

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