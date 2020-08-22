Лансинг, США, , 06:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,2 балла зарегистрировано в американском штате Мичиган в северо-западной части страны, сообщает Геологическая служба США.

Сейсмособытие произошло в 7 км от города Монро. Его очаг залегал на глубине 9,2 км.

Землетрясение ощущали жители населенных пунктов Трентон, Ла-Саль и Гросс-Иль (штат Мичиган), а также Боулинг-Грин (штат Кентукки). Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов американского штата Аляска.

Читайте ранее в этом сюжете: У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6