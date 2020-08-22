Бенгкулу, Индонезия, , 06:41 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы у побережья Индонезии, сообщает на своей странице в Twitter Геологическая служба США.

Их эпицентр сейсмособытия находился в 147 км от города Бенкулу на острове Суматра, а его очаг залегал на глубине 10 км. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа у берегов Индонезии, в 171 км от города Ларантука, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,9

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