Ярославль, , 05:48 — REGNUM Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов дома жилого дома в Ярославле, где взорвался газ, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Ранее сообщалось о двух жертвах инцидента и трех пострадавших. Спасательные работы завершены. Личности и судьба всех жильцов установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники МЧС РФ проверяли информацию о 38 из 115 жильцов подъезда дома в Ярославле, в котором произошел взрыв газа, что привело к обрушению с третьего по пятый этажи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле из-за обрушения жилого дома объявили режим ЧС