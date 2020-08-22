Чита, , 06:11 — REGNUM В Забайкальском крае по факту гибели двух девочек, тела которых 21 августа были найдены в затопленном строительном котловане вблизи Читы, начала проверку краевая прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту смерти двух несовершеннолетних девочек, тела которых были извлечены сегодня из затопленного котлована в посёлке Антипиха краевого центра», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что котлован, где произошла трагедия, был оставлен после окончания добычи строительного материала строительной компанией.

В ходе проверки прокуратура проверит законность деятельности, которая привела к образованию котлована, выполнение требований по рекультивации земель и безопасности работ, а также своевременность и полноту надзорных мер.

Также планируется установить обстоятельства жизни и воспитания погибших девочек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае тело пропавшего 8 августа мальчика было обнаружено в озере, расположенном недалеко от села Новая Заря (Ононский район).

Читайте ранее в этом сюжете: Пропавшего в Забайкалье восьмилетнего мальчика нашли погибшим