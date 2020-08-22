Сакраменто, США, , 04:46 — REGNUM В Калифорнии власти начали эвакуацию более 119 тысяч жителей, чьим домам угрожают природные пожары. Об этом губернатор Гэвин Ньюсом объявил на пресс-конференции 21 августа, транслировавшейся на его странице в социальной сети Twitter.

«Уведомления об эвакуации необходимо воспринимать со всей серьёзностью. Мы разослали такие уведомления 119 тыс. человек», — сказал Ньюсом.

По данным губернатора, к настоящему моменту число очагов природных пожаров на севере Калифорнии увеличилось с 367 до 560, а в результате огня выгоревшими оказались 312 тыс. га территории штата.

В ряде СМИ отмечается, что число жителей Калифорнии, которым рекомендовано из-за пожаров покинуть свои дома, уже превышает 140 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате природных пожаров, которые бушуют в штате США Калифорния, взросло до пяти человек. Также сообщается, что в настоящее время в регионе от стихийного бедствия ещё 30 человек пострадали и двое числятся как пропавшие без вести.

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