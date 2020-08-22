Ярославль, , 02:25 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ярославле в связи со взрывом газа в жилом доме, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

В сообщении отмечается, что из-за инцидента задействованы силы и средства областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, при взрыве газа в доме по улице Батова в Ярославле обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. В результате инцидента погибли два человека и еще трое пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле нашли вторую погибшую при взрыве газа в доме