Ярославль, , 02:13 — REGNUM Спасатели нашли тело второй погибшей под завалами многоэтажного дома в Ярославле, в котором произошел вырыв газа, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Тело находилось под завалами на втором этаже. Ранее было известно об одной погибшей и трех пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в жилом доме по улице Батова в Ярославле взорвался газа, из-за чего обрушилась часть конструкций здания с третьего по пятый этаж.

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