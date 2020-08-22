Вологда, , 01:21 — REGNUM В Вологде у Кремлёвской площади вечером 21 августа затонуло прогулочное судно, на борту которого находились 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Сообщение о происшествии на реке Вологда поступило в оперативно-дежурную смену в 22:00, после чего на место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы и полиции.

Было установлено, что на борту затонувшего на мелководье (глубина около двух метров) и на расстоянии 20 м до берега 20-метровом прогулочном судне «Капитан Артюшин», которое было построено в 1973 году, находились 25 человек, в числе которых один ребёнок.

«Все люди перевезены на берег. Погибших, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

В эвакуации пассажиров с выступающего из воды вблизи берега маломерного судна принимали участие 29 человек и одна единица техники.