Ярославль, , 00:52 — REGNUM В Ярославле в жилом доме, который пострадал от взрыва газа, могут рухнуть плиты шестого этажа, заявил начальник управления МЧС РФ по региону Олег Бочаров в ходе общения с журналистами.

По его словам, после взрыва обрушился пол шестого этажа, плиты которого упали на первый этаж и образовали спрессованный завал. Именно из-за него сохраняется опасность дальнейшего обрушения, что осложняет разбор.

Бочаров добавил, что, предварительно, взрыв произошел на третьем или четвертом этаже.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Ярославле в жилом доме по улице Батова произошел взрыв газа. В результате инцидента погиб один человек и еще четверо пострадали.

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